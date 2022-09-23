МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Облачные сервисы "Яндекса" Yandex Cloud и "Яндекс 360" объединились в единую экосистему и будут предоставлять услуги по принципу "одного окна", сообщает пресс-служба компании. "Яндекс" увеличит награду за обнаружение уязвимостей в его системе

"Yandex Cloud и "Яндекс 360" объединились, чтобы вместе предоставлять пользователям весь спектр облачных услуг. Объединение поможет получать все продукты по принципу "одного окна" – для организации виртуального офиса и более быстрого создания новых цифровых решений и трансформации бизнеса", — говорится в сообщении.

Новую бизнес-группу возглавит руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев. CEO "Яндекс 360" Владимир Русинов продолжит развитие сервиса "Яндекс 360", но в рамках экосистемы. В пресс-службе компании уточнили, что оба сервиса продолжат работать как прежде, однако у них теперь будет общая команда разработчиков и технической поддержки, а вычислительная инфраструктура Yandex Cloud станет доступной для "Яндекс 360".

Yandex Cloud предоставляет бизнесу, а также индивидуальным разработчикам сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки. "Яндекс 360" – виртуальный офис, который помогает организовать рабочие процессы как одному человеку, так и целой команде. На данный момент сервисами Yandex Cloud пользуется более 23 тысяч компаний, а "Яндекс 360" – свыше 20 тысяч.