МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор подал апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы о введении начальной процедуры банкротства – наблюдения – в отношении ООО "Гугл", российского подразделения Google, и об утверждении временным управляющим Дениса Полийчука, следует из опубликованного в среду определения Девятого арбитражного апелляционного суда. Суд начал банкротство российской "дочки" Google

Жалоба уже принята к производству, ее рассмотрение назначено на 21 ноября. С чем именно не согласно ведомство, в материалах суда пока не уточняется.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление "Гугла" о собственном банкротстве, ввел в компании наблюдение и утвердил временным управляющим Полийчука, члена союза арбитражных управляющих "Возрождение". Рассмотрение дела о банкротстве по существу было назначено на 13 марта.

В определении суда первой инстанции говорится, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей.