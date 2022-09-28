МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, Минцифры РФ расценивает это решение как недружественное к российским пользователям, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Apple объяснила удаление из App Store сервисов VK

В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

"Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям", — сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.