МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Правительство продлило выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей

В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.

"Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации.

По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или субъекту регистрации.

Аккредитацию также смогут получить компании, созданные менее чем за год до подачи заявления. Их доход должен превышать 1 миллион рублей, а доля выручки от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30%.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что госаккредитацию компании нужно будет подтверждать каждый год.

Также в Минцифры отметили, что ведомство до 10 октября создаст форму на портале госуслуг для подачи заявлений на аккредитацию IT-компаний.