МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов. Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу американской компании на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

В своем заявлении Apple оспаривала решение и предписание ФАС от 28 августа 2020 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 27 апреля 2021 года. Суд первой инстанции неоднократно откладывал рассмотрение дела по просьбе компании, заявлявшей о возможности мирного урегулирования спора, но в итоге стороны так и не договорились.

Антимонопольное ведомство по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришло к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.

В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функций. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка мобильных приложений в iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.