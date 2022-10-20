МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. В Минцифры назвали сроки готовности запуска Госуслуг на новых территориях

"Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.

Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.