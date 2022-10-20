МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Softline, разделившая бизнес на российское и международное подразделение, объявила о ребрендинге последнего — оно с 20 октября начинает функционировать под брендом NOVENTIQ, сообщает компания в сфере кибербезопасности. Минцифры запустило маркетплейс российского программного обеспечения

О том, что группа компаний Softline, зарегистрированная на Кипре, планирует разделить бизнес на две независимые компании — "Softline Россия" и Softline Global стало известно в июле. По сообщению компании, данное намерение было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и за ее пределами стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий.

Спустя три месяца компания объявила, что закрыла сделку по разделению бизнеса на российский и международный, бывшее российское подразделение перешло в собственность основателя Игоря Боровикова.

"Softline… с сегодняшнего дня начинает торговлю под новым брендом NOVENTIQ… Ребрендинг знаменует о начале новой эры для этой быстро развивающейся компании… Российский бизнес теперь будет работать независимо от NOVENTIQ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания продолжит развиваться в качестве одного из больших партнеров компании Microsoft и укреплять отношения с ведущими поставщиками технологий IT-отрасли.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Группа представлена более чем в 60 странах мира.