МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Чернышенко спрогнозировал объем внутрироссийского турпотока в 2022 году

"Весь этот набор мер (поддержки IT-отрасли — ред.) привел к тому, что число аккредитованных компаний, вы видите, выросло в семь раз, то есть 28 тысяч компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось – это 1 700 000", — сказал вице-премьер.

Несмотря на это, Чернышенко отметил, что в России все еще присутствует дефицит IT-специалистов: "у нас примерно миллион еще дефицит по этим направлениям".

Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.