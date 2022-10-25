СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. "Ростелеком" видит потенциал роста выручки от сквозных проектов и форвардных контрактов к 2030 году в размере до 20 миллиардов рублей, заявил в ходе форума "Спектр" старший вице-президент по технической инфраструктуре этой компании Алексей Сапунов. "Ростелеком" получил контракт на предоставление ресурсов "Гособлаку"

Он напомнил, что, в частности, в конце августа "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора.

"Только по нашим сквозным проектам, вот этим форвардным контрактам в том числе, мы видим потенциал порядка 20 миллиардов выручки к 2030 году", — сказал Сапунов.

"Мы видим, что есть довольно большой интерес у наших коллег из СНГ и большой потенциал в Латинской Америке", — добавил Сапунов.

Он также отметил значимость расширения рынков — это "момент амбиций для всех наших производителей, которые позволили масштабировать бизнес и развивать наши продукты как совместно, так и собственные".