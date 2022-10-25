САМАРКАНД, 25 окт — ПРАЙМ. Запуск сети 5G в России запланирован к 2024 году, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова. На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек — к 2024 году. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании.

"В целом, у нас пока в планах запуск 5G к 2024 году. Ну, есть ещё понятно много над чем работать", — сказала Черкесова, выступая в Самарканде во вторник, где проходят заседания Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств–участников СНГ по информатизации при РСС.

По ее данным, по итогам 2021 года в восьми регионах и городах РФ — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Томск, республика Хакасия реализуются пилотные проекты внедрения 5G.

Замминистра сообщила, что согласно аналитическим исследованиям, с августа 2020 по октябрь 2021 года на базе 146 практик применения 5G из 34 стран активнее других технологии 5G применяются в таких услугах, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей.

"В исследование включено шестнадцать российских проектов в текущем году с применением 5G, что в два раза больше по сравнению со обзором прошлого периода, куда вошли только восемь российских проектов", — отметила Черкесова.

По ее оценке, такая динамика говорит о расширении прикладного применения 5G в РФ. "Даже, если по-честному, c учетом отсутствия достаточно большого объёма выделенных частот, утверждённых стандартов для запуска 5G", — добавила Черкесова.

В начале июля Минцифры РФ предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Также предлагалось сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц, что поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона. Отмечалось, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года, и они помогут повысить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.