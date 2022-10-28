МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Все аккредитованные IT-компании, не отправившие в ФНС до 31 октября согласие на раскрытие налоговой тайны, лишатся аккредитации, сообщили в Минцифры. Минцифры предложило смягчить правила получения IT-ипотеки

Министерство в конце октября сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

"Все аккредитованные ИТ-компании должны в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну…. К сожалению, Минцифры будет обязано в силу требований постановления Правительства исключить из реестра все компании, не направившие до 31 октября согласие на раскрытие налоговой тайны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.

Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.