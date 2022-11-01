Большинство пользователей Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine
Около 70 процентов пользователей Twitter поддержали идею Маска вернуть на платформу Vine
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети, поддержали идею вернуть приложения Vine, позволяющее создавать короткие видеоролики.
Накануне купивший Twitter Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.
Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.
Согласно результатам голосования, идею Маска поддержали 69,6% пользователей. Всего было зарегистрировано более 4,9 миллиона голосов.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://1prime.ru/itb/20221101/838665332.html
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