МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети, поддержали идею вернуть приложения Vine, позволяющее создавать короткие видеоролики. Маск прокомментировал сообщение об увольнениях из Twitter без компенсаций

Накануне купивший Twitter Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.

Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.

Согласно результатам голосования, идею Маска поддержали 69,6% пользователей. Всего было зарегистрировано более 4,9 миллиона голосов.

Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.