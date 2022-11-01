МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В Кремль не поступали обращения от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Маск предложил снизить стоимость верификации в Twitter после критики Кинга

"Как можно относиться к инициативе того, чего не существует. Я, честно говоря, не совсем владею информацией. Какая-то секция, не секция, но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается", — сказал он.

По информации газеты "Ведомости", "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина.

В Совфеде пояснили, что там нет такого органа, как Совет блогеров. При этом сама Рытвина является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке. В Совфеде, в свою очередь, считают неуместным вести речь о разблокировки этих социальных сетей.

В марте Meta Platforms* (Meta* запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.