МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские IT-специалисты крайне востребованы, их отток из страны неприятен для экономики, а возвращение зависит от определенности в будущем, такое мнение высказал РИА Новости президент сервиса SuperJob Алексей Захаров. Минцифры выступило против драконовских мер в отношении уехавших айтишников

Ранее во вторник глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022 заявил, что ведомство выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, задача министерства — разработать программу обратной релокации. Однако Шадаев подчеркнул, что компании должны сами принимать решения в отношении сотрудников с доступом к ключевым системам с точки зрения безопасности, в том числе, могут ли такие специалисты работать из-за рубежа.

"По поводу критичности. Потеря даже тысячи высококвалифицированных специалистов в любой области может быть очень неприятной для экономики. Не говоря уже о десятках тысяч. Айтишники — это частный случай. Все развитые страны конкурируют за привлечение высококвалифицированных специалистов", — рассказал Захаров.

Если люди физически долгое время — год, два, три — не присутствуют в стране, подчеркнул эксперт, "то рано или поздно мы их потеряем, не всех, но многих". "Чем скорее появится определённость в будущем, тем скорее люди вернутся", — добавил Захаров.

Согласно статистике SuperJob, с которой ознакомилось РИА Новости, количество вакансий в IT-индустрии снизилось на 6% в октябре по сравнению с сентябрем. В пресс-службе сервиса отметили, что на данный момент также "крайне востребованы" специалисты информационной и кибербезопасности. Кроме того, средние рыночные заработные платы ряда специалистов IT-сферы (тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков) несколько снизились по отношению к уровню марта "из-за уменьшения зарплат специалистов начального уровня".

"Но эта тенденция не коснулась зарплат разработчиков — медианы зарплат программистов не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от 3 лет", — сообщили в компании.