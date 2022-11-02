МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности Positive Technologie ожидает выхода на рынки дружественных стран в 2023 году, заявил директор по связям с инвесторами компании Юрий Мариничев. Прибыль Positive Technologies по МСФО за девять месяцев выросла в 32 раза

"Мы конечно, сохраняем планы выхода на рынки дружественных стран, это касается в первую очередь стран Ближнего и Среднего Востока, стран Азии, Северной Африки, Латинской Америки. Такие планы у нас есть. Мы сейчас формируем команду международных продаж, мы формируем команду международного маркетинга, и я думаю, что в следующем году вы увидите в нашей отчетности строчки, которые относятся к нашей международной деятельности", — сказал Мариничев в ходе вебинара "Открытие инвестиции".

По его словам, в данный момент 98% выручки компания получает в России, 1% приходится на СНГ и еще 1% — на другие страны. "Что касается СНГ, конечно, мы там будем развивать наше присутствие, но, наверное, это не приоритетный регион. Потому что выход в такие крупнейшие регионы, как Ближний и Средний Восток, арабские страны выглядит с точки зрения бизнеса более перспективно. Поэтому, мы, скорее всего, будем ориентироваться на это направление", — отметил Мариничев.

"Что касается зарубежных размещений, наверное, сейчас это было бы неправильно",- прокомментировал директор вопрос, связанный с возможностью выхода компании на Лондонскую биржу. "Мы бы тем самым размывали интерес инвесторов, уменьшали бы ликвидность на Московской бирже, а мы как раз боремся за то, чтобы она увеличивалась. Сейчас, в принципе, мы остаемся на Московской бирже. Я думаю, что в ближайшее время ничего меняться в этом направлении не будет", — подытожил Мариничев.