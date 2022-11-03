МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года (завершилось 30 сентября) составила 1,057 миллиарда долларов, это на 8% выше уровня аналогичного периода годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистый убыток Robinhood за девять месяцев снизился на 74 процента

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8,24 доллара после 7,5 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo снизилась на 2% в годовом выражении и составила 34,045 миллиарда долларов.

Прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала финансового года составила 541 миллион долларов, увеличившись на 6% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 4,23 доллара — 3,96 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка достигла 17,09 миллиарда долларов, что на 4% меньше год к году.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве компьютеров, рабочих станций, телефонов, серверов, планшетов и иной потребительской техники.