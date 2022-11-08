Выручка авторов во "ВКонтакте" в третьем квартале выросла в 1,9 раза
Выручка авторов и сообществ во "ВКонтакте" в треьем квартале выросла в 1,88 раза
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Выручка авторов и сообществ в социальной сети "ВКонтакте" в третьем квартале 2022 года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,88 раза, а число создаваемых в соцсети сообществ за этот же период в выросло в 1,28 раза, говорится в сообщении социальной сети.
"Выручка сообществ и авторов, использующих официальные инструменты монетизации "ВКонтакте" (монетизация видео, партнерская программа, VK Donut и другие), в третьем квартале выросла на 88% год к году", — говорится в сообщении.
За этот же период заработок авторов при помощи сервиса донатов VK Donut вырос в 3 раза в сравнении с прошлым годом.
"Количество созданных сообществ "ВКонтакте" увеличилось на 28% год к году. Просмотров ленты стало больше на 45%. Также благодаря росту активности аудитории и развитию алгоритмов выросло количество подписок: за год пользователи на 25% чаще стали вступать в сообщества", — добавили в компании.
https://1prime.ru/itb/20221108/838749287.html
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