МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания Meta Platforms* так и не подала кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook* и Instagram*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. СМИ узнало о предстоящих сокращениях тысяч сотрудников в Meta*

"Жалоба от компании Meta Platforms* не поступала, срок обжалования судебных актов пропущен", — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда Москвы, в том числе, в Верховном суде РФ.

В марте Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

В итоге Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*. В то же время решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер Whatsapp, принадлежащий корпорации.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская