МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россияне старше 55 лет в текущем году более чем вдвое нарастили активность в приложении для просмотра коротких видео TikTok, тогда как мобильный трафик в этой соцсети у аудитории до 35 лет уменьшился более чем на треть, говорится в исследовании "Мегафона", результаты которого есть у РИА Новости. В США предложили запретить TikTok в стране

"С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза", — указывают авторы исследования. Они отмечают, что несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

"Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет — на 45%", — добавляется в исследовании.

Отмечается, что теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент. "Падение интереса к сервису молодых "тиктокеров" может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны", — поясняют авторы исследования.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях, добавляют они.