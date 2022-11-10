МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей, сообщили в VK. Расписки VK ускорили рост на корпоративных новостях

"VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания менеджмента — "Сингулярити Лаб" — "будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании".