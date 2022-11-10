Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей, сообщили в VK.
"VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что компания менеджмента — "Сингулярити Лаб" — "будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании".
https://1prime.ru/itb/20221110/838776178.html
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