МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Венчурный фонд МТС инвестирует 200 миллионов рублей в IT-компанию Rubbles, основанную выходцами из "Яндекса", рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора МТС. Костин попросил приравнять IT-специалистов в банках к работникам IT-сферы

"Венчурный фонд МТС инвестирует в Rubbles 200 миллионов рублей в обмен на долю, не превышающую 10%. Инвестиции пойдут на развитие бизнеса и разработку новых решений, а также послужат гарантом взаимовыгодного сотрудничества", — сообщили в МТС.

По информации оператора, Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из "Яндекса". Она специализируется на оптимизации бизнес- и технологических процессов на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта. "Компания помогает автоматизировать анализ спроса, ценообразование, контроль за технологическим процессом, а также персонализировать клиентские коммуникации", — отметили в МТС.

МТС и Rubbles планируют запустить ряд совместных продуктов на основе рекомендательных моделей, гео- и товарной аналитики, а также инфраструктурных решений для работы с большими данными.

По словам директора центра Big Data МТС Виктора Кантора, оператор планирует в будущем расширить портфель продуктов на основе Big Data. Он подчеркнул, что партнерство с Rubbles позволит сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов, "в долгосрочной перспективе экономический эффект может достичь миллиардов рублей".