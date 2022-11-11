МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. У пользователей Telegram появилась возможность продавать свои никнеймы с помощью специальной платформе Fragment. Об этом мессенджер заявил в своем официальном Telegram-канале. Telegram ввел возможность создавать в больших группах отдельные чаты

"Пользователям Telegram теперь доступны покупка и продажа коротких, легко запоминающихся публичных имен вида @ username. Такие имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и в качестве ссылок на публичные группы и каналы… Аукционы за лучшие имена — например @Paul, @Mary и @Club — уже идут на платформе Fragment", — сказано в сообщении.

Мессенджер пояснил, что речь идет об имени, которое пользователь выбрал в своем профиле, позволяющее найти его, не зная номера телефона. Так, в уже запущенных аукционах продаются ники @bank и @casino. В мессенджере такие имена можно использовать и для простого и быстрого поиска канала. Например, у основного англоязычного канала самого Дурова это @durov.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер запустил возможность покупать имена пользователей, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. Отмечалось, что в ближайшие дни пользователям будет предложено выставить на продажу на платформе Fragment уже существующие никнеймы.