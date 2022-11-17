МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американской компании Intel на уровне "А+", прогноз — негативный, говорится в сообщении Fitch. Fitch снизило кредитный рейтинг Telecom Italia до "ВВ-"

Краткосрочный РДЭ Intel сохранен агентством на уровне "F1".

"Рейтинги и прогноз отражают ожидания по использованию FCF (свободного денежного потока) и слабые показатели кредитоспособности, поскольку Intel инвестирует в восстановление технологического лидерства и развитие своего бизнеса IFS, который Intel будет частично финансировать за счет совместных инвестиций", — комментируют аналитики агентства.

Снижение цены акций и чрезмерные запасы на фоне ослабления среднесрочного спроса негативно отразятся на результатах, считает Fitch. Агентство прогнозирует, что леверидж по EBITDA в 2022-2023 годах превысит уровень 1.5х.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 1 октября 2022 года штат компании составлял 131,5 тысячи человек.