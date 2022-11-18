САМАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ ждет предложений российских разработчиков софта по требованиям о совместимости их продукции с отечественными процессорами, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

"Что касается требований приземления российского софта в российское "железо" — в этом смысле мы ждем предложений от отрасли. Потому что понятно, что с одной стороны мы можем требовать тотальной совместимости от всех со всеми видами российских процессоров, со всеми видами российских операционных систем. Но здесь нам кажется просто, что это будет связано с дополнительными издержками именно для разработчиков российских решений", — сказал Шадаев во время конференции "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству".

По его словам, Минцифры будет ждать мнения отраслевых ассоциаций по данному вопросу, чтобы это не было чрезмерным обременением для российских разработчиков.

"Понятно, что это вопрос требований (совместимости — ред.) будет для тех продуктов, которые будут оставаться в реестре (российского ПО — ред.) И вопрос, насколько эти требования будут перспективные, насколько они будут сфокусированы — это, собственно, вопрос нашего диалога с отраслью", — добавил Шадаев.

По его словам, требования по совместимости должны вводиться поэтапно. "Но в каком объеме, на совместимость с чем мы требуем от разработчиков российских решений — это как раз вопрос компромисса с отраслью", — подытожил министр.