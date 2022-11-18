МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сотни работников Twitter Inc решили уволиться из социальной медиакомпании после того, как ее новый хозяин Илон Маск предложил сотрудникам смириться с "долгим и напряженным" рабочим днем или покинуть компанию — и дал им время подумать до четверга. Об этом сообщило агентство Reuters Маск возобновит подписку на "синюю галочку" в Twitter

Эти увольнения говорят о нежелании некоторой части из примерно 3000 работников Twitter оставаться в компании, из которой Маск уже уволил половину сотрудников, включая топ-менеджеров, и в которой он радикально меняет корпоративную культуру, делая акцент на многочасовой напряженной работе.

В четверг вечером Маск заявил, что не обеспокоен этими увольнениями, поскольку "лучшие остаются".

"Мы только что достигли очередного рекордного максимума по использованию Twitter", — добавил миллиардер, не уточнив детали.

Ранее в этот же день Маск встретился с рядом топ-менеджеров, чтобы попытаться убедить их остаться, сообщили осведомленные источники.

Кроме того, компания предупредила сотрудников, что закроет им доступ в свои офисы до понедельника. При этом в одном из офисов сотрудники службы безопасности начали выгонять сотрудников с работы уже в четверг вечером, сообщил источник.

Более 110 сотрудников как минимум с 4 континентов объявили о своем решении уволиться в публичных сообщениях в Twitter, с которыми ознакомилось Reuters. Около 15 сотрудников, многие из которых заняты продажами рекламы, заявили о намерении остаться в компании. Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом

В четверг более 500 сотрудников попрощались с коллегами во внутреннем чате Twitter, сообщил один из источников.

Опрос на анонимном форуме в приложении Blind, где сотрудники верифицируются по рабочему адресу электронной почты, показал, что 42% из 180 опрошенных предпочли "воспользоваться возможностью для увольнения".

Четверть опрошенных сообщили, что решили остаться "неохотно", и только 7% участников не колебались с утвердительным ответом.

В другом опросе в Blind сотрудников компании попросили предположить, какой процент работников, по их мнению, может покинуть Twitter. Более половины опрошенных ожидают, что компанию покинут как минимум 50% сотрудников.

В числе увольняющихся — многие программисты, отвечающие за исправление ошибок и предотвращение перебоев в работе сервиса, что заставляет сомневаться в стабильности работы платформы на фоне оттока сотрудников.