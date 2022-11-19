МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что ежечасно около миллиона человек участвуют в проводимом им опросе по поводу возможности возвращения в соцсеть экс-президента США Дональда Трампа. Маск запустил опрос, возвращать ли Трампа в Twitter

Ранее Маск запустил голосование по поводу того, стоит ли "восстановить" бывшего американского лидера в Twitter. Пользователям предложены два варианта ответа — "да" или "нет". По состоянию на 13.20 субботы по московскому времени в опросе приняли участие более 8,4 миллиона пользователей соцсети, большинство из них (52,6%) выступают за возвращение Трампа в Twitter. Голосование длится уже девять часов, в общей сложности длительность опроса составит сутки.

"Опрос про Трампа набирает около миллиона голосов в час", — написал Маск в Twitter.

Трампа изгнали из соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Сам бывший лидер США ранее говорил, что не вернется в некогда любимый им Twitter, даже если ему это предложат. Политик, который снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, обещает сделать ставку на собственную социальную сеть Truth Social.