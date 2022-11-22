МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС запустил в тестовом режиме магазин приложений AppBazar для смартфонов на операционной системе Android, рассказали в пресс-службе оператора. МТС начнет продавать умные телевизоры на ОС Android в октябре

"ПАО "МТС"… объявляет о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в начале следующего года планируется и коммерческий запуск AppBazar, а сейчас на площадке уже доступно около 100 мобильных приложений от более чем 50 компаний.

"Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры – МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель – превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни", — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

В августе после сообщений о разработке собственного магазина мобильных приложений оператором в "Роспатенте" в ответ на запрос РИА Новости подтвердили, что заявка на регистрацию товарного знака AppBazar была подана МТС 25 июля.

В марте App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В мае российский магазин приложений на Android Nash Store стал доступен для скачивания пользователям. Также в мае VK совместно с Минцифры запустили бета-версию отечественного магазина Ru Store, которая работает с операционной системой Android. При этом на платформе iOS у пользователей нет возможности пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — App Store, и им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.