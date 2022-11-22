МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольный орган Великобритании начал углубленное расследование доминирования на рынке мобильных браузеров Apple и Google спустя несколько месяцев после того, как регулятор начал рассматривать такую возможность. В Британии представили план стабилизации экономики страны

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило во вторник, что проведенные в июне консультации выявили "существенные основания" для более полного расследования этого вопроса и того, как производитель iPhone ограничивает облачные игровые сервисы через свой магазин приложений.

"Многие британские компании и веб-разработчики говорят нам, что чувствуют, что их сдерживают ограничения, установленные Apple и Google", — рассказала Сара Карделл, временный гендиректор CMA.

"Мы планируем изучить, насколько обоснованы высказанные нам опасения, и, если это так, определить шаги по улучшению конкуренции и инноваций в этих секторах", — добавила она.

В комментарии касательно начала официального расследования компания Google заявила о своей приверженности созданию процветающих, открытых платформ.

"Android предоставляет людям больший выбор приложений и магазинов приложений, чем любая другая мобильная платформа", — подчеркнул представитель компании.

"Она также позволяет разработчикам самостоятельно выбирать движок для браузера, и стала стартовой площадкой для миллионов приложений. Мы стремимся создавать процветающие, открытые платформы, которые расширяют возможности потребителей и помогают разработчикам строить успешный бизнес", — напомнили в Google.

"Мы будем продолжать конструктивно взаимодействовать с CMA, чтобы объяснить, как наш подход способствует конкуренции и выбору, обеспечивая постоянную защиту конфиденциальности и безопасности потребителей", — сообщили в Apple.