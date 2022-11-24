МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники. В СФ предложили направлять доходы покинувших Россию бизнесменов на СВО

По словам собеседников издания, компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше. "EA больше официально не представлены в России", — заявил один из них.

"Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой. В частности, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому", — отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Опрошенные изданием эксперты также среди возможных последствий такого шага также предполагают, что из-за ухода компании из России ее будущие игры будут выходить без перевода на русский язык. Тем не менее, глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев считает, что "какая-то замена всегда найдется, и альтернатива российскому дубляжу точно появится". Вопрос только в том, насколько качественной она будет, дополнил он.

Что касается покупки новых продуктов, для геймеров мало что поменяется, ведь с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Electronic Arts в начале марта этого года объявила о прекращении продаж своих продуктов в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. С тех пор новые продукты компании не появлялись в отечественных магазинах.