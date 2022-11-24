МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Месячная аудитория российского маркетплейса RuStore в октябре превысила 7 миллионов человек, второе место занял NashStore с аудиторией 610 тысяч человек, на третьем месте RuMarket — 580 тысяч, сообщили РИА Новости в исследовательской компании Mediascope. СМИ: разработчик компьютерных игр FIFA и Need For Speed покинул Россию

"По данным проекта Cross Web Mediascope, месячная аудитория RuStore в октябре превысила 7 миллионов человек. На втором месте по аудитории находится NashStore — его аудитория составила 610 тысяч человек, RuMarket — 580 тысяч", — говорится в сообщении.

Данные основаны на исследовании среди населения России старше 12 лет, использующего устройства Android.

В марте App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В ответ российские разработчики представили несколько собственных маркетплейсов. В частности, NashStore стал доступен для скачивания в мае. Также в мае VK совместно с Минцифры запустили бета-версию другого маркетплейса для Android — RuStore. А RuMarket, запущенный топ-менеджером Gett Анатолием Сморгонским, заработал еще в середине апреля.

На платформе iOS у пользователей нет возможности пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — AppStore, и им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.