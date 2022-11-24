Путин поручил оказывать поддержку отечественным производителям облачных технологий
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Нужно оказывать поддержку тем российским производителям, кто создает облачные технологии, заявил президент России Владимир Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
"Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, что также важно, обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту", — сказал он.
Российский лидер призвал в целом оказать "содействие развитию" собственных суверенных облачных технологий, "то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет, работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления".
Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов.
"Считаю необходимым дальше усиливать поддержку технологических компаний и стартапов и предлагаю альянсу (в сфере искусственного интеллекта) внести свои конкретные предложения на этот счёт", — пояснил он.
Президент добавил, что при выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда.
"Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", —пояснил он.
По его словам, важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.
https://1prime.ru/itb/20221124/838942068.html