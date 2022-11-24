МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Нужно оказывать поддержку тем российским производителям, кто создает облачные технологии, заявил президент России Владимир Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

"Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, что также важно, обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту", — сказал он.

Российский лидер призвал в целом оказать "содействие развитию" собственных суверенных облачных технологий, "то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет, работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления".

Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов.

"Считаю необходимым дальше усиливать поддержку технологических компаний и стартапов и предлагаю альянсу (в сфере искусственного интеллекта) внести свои конкретные предложения на этот счёт", — пояснил он.

Президент добавил, что при выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда.

"Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", —пояснил он.

По его словам, важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.