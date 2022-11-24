МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса – американскую компанию Google LLC, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь исчезло из App Store

Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.

Ранее ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов, в феврале пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Комментируя ранее решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, заявлял РИА Новости, что злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.

Представитель Google заявил в суде в четверг, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.

Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет — "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".

Российские суды в последнее время удовлетворили множество исков российских СМИ о снятии блокировок и восстановлении полного доступа к их аккаунтам в Google и YouTube-каналам, однако решения в полном объеме не исполняются.