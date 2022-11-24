Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую Google за непрозрачность правил YouTube
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса – американскую компанию Google LLC, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.
Ранее ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов, в феврале пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".
Комментируя ранее решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, заявлял РИА Новости, что злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.
Представитель Google заявил в суде в четверг, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.
Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет — "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".
Российские суды в последнее время удовлетворили множество исков российских СМИ о снятии блокировок и восстановлении полного доступа к их аккаунтам в Google и YouTube-каналам, однако решения в полном объеме не исполняются.
https://1prime.ru/itb/20221124/838945751.html