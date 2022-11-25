ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. В следующую пятницу в Twitter начнется продажа подписок верификации пользователей с галочками разного цвета, сообщил владелец соцсети Илон Маск. Twitter начнет шифровать личные переписки, сообщили СМИ

По его словам, золотые галочки предназначены для компаний, серые для правительств, а синие — для физических лиц.

"Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", — ответил глава компании пользователю, пожаловавшегося на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.

Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.

В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.