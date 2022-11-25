МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться. Илон Маск отменил часть льгот для сотрудников Twitter, сообщили СМИ

"Намеренная выдача себя за другого/притворство приведет к приостановке действия аккаунта. Организационная принадлежность, биография и количество подписчиков позволяют отличить людей, у которых действительно одно и то же имя. Посмотрим, как все пойдет", — написал Маск в Twitter, отвечая пользователю, который сказал, что нужен способ отличать знаменитостей от фейковых аккаунтов.

Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.

В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.