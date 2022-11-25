"Яндекс" подал иск к дистрибьютору цифровых устройств A&DD Company
"Яндекс" подал иск на 891 миллион рублей к дистрибьютору цифровых устройств A&DD Company
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Яндекса", требующего взыскать более 891 миллиона рублей с ООО "Эй Энд Ди Ди Компани", дистрибьютора цифровых устройств и аксессуаров, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 23 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не указаны.
"Иск связан с неисполнением обязательства по оплате задолженности по договору поставки умных устройств", – рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
A&DD Company основана в 2008 году. Как сообщает сайт компании, она работает с такими брендами, как Sony, Sennheiser, SanDisk, Energizer.
https://1prime.ru/itb/20221125/838957247.html
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