МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Яндекса", требующего взыскать более 891 миллиона рублей с ООО "Эй Энд Ди Ди Компани", дистрибьютора цифровых устройств и аксессуаров, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Yandex N.V. выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу

Иск поступил в суд 23 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не указаны.

"Иск связан с неисполнением обязательства по оплате задолженности по договору поставки умных устройств", – рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

A&DD Company основана в 2008 году. Как сообщает сайт компании, она работает с такими брендами, как Sony, Sennheiser, SanDisk, Energizer.