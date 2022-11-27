ВАШИНГТОН, 27 ноя — ПРАЙМ. Число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард через 12-18 месяцев, заявил владелец соцсети Илон Маск.

"Кажется, я вижу перспективу того, что через 12-18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард", — написал он на своей странице в Twitter.

Маск не раз заявлял, что число пользователей Twitter достигло рекордного уровня после того, как стал владельцем платформы.

В конце октябряМаск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он дал обещание либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.