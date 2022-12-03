МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Следует создать реестр компаний-разработчиков отечественного оборудования для сектора исследований, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга. Чернышенко призвал помочь молодым ученым доводить разработки до рынка

"Нужно создать реестр компаний-разработчиков, отечественного оборудования для сектора исследований и разработок с одной стороны, а с другой, компаний, которые являются дистрибьюторами такого оборудования", — сказал он на конгрессе молодых ученых.

Парламентарий привел в пример поддержку компаний микроэлектронной промышленности.

"Так, в этом году в налоговый кодекс внесли изменения, в соответствии с которыми российские радиоэлектронные предприятия из специального реестра перешли на пониженную ставку по налогу на прибыль: вместо 20% — 3%, а совокупный тариф страховых взносов для них снизили с 30 до 7,6%. Теперь льготы распространяются не только на разработчиков, но и на отечественных производителей радиоэлектроники", — подчеркнул он.

Как отметил депутат, аспекты научного приборостроения являются вопросом обеспечения технологического суверенитета.

"Главное, что нам необходимо сделать, это провести полноценную аналитику имеющегося оборудования, не только ЦКП, а весь массив приборов в НИИ, вузах и других организациях" — отметил Мажуга.

По словам депутата, важным представляется также и поддержка вузов и научно-исследовательских институтов в этом направлении.

"Сегодня совместно с министерством промышленности и торговли необходимо определить перечень товаров и технологий, оценить масштаб инициативы и проработать ее законодательное обеспечение, а так же возможные критерии для таких предприятий. Но не менее важна и поддержка вузов и НИИ, работающих в данном направлении. Сегодня в комитете ГД по науке и образованию рассматривается ряд налоговых льгот для вузов", — сказал депутат.