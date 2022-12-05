МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный кредитный рейтинг эмитента компании Twitter Inc. на уровне "В-", так как не обладает достаточными данными для его поддержания, следует из пресс-релиза агентства. Власти США заставляли Twitter цензурировать публикации, заявил журналист

"S&P Global Ratings сегодня отозвало свой долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Twitter Inc. на уровне "B-" из-за отсутствия достаточной информации для поддержания рейтинга", — говорится в сообщении агентства.

На момент отзыва рейтинг находился в списке на пересмотр с прогнозом "развивающийся" (CreditWatch Developing), куда он был помещен в начале ноября в связи со значительным увеличением долга после приобретения Илоном Маском.

Компания Twitter должна была опубликовать финансовый отчет за третий квартал в конце октября.

В октябре Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.