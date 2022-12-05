S&P отозвало рейтинг Twitter из-за отсутствия достаточной информации
S&P отозвало рейтинг Twitter на уровне "B-" из-за отсутствия достаточной информации
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный кредитный рейтинг эмитента компании Twitter Inc. на уровне "В-", так как не обладает достаточными данными для его поддержания, следует из пресс-релиза агентства.
"S&P Global Ratings сегодня отозвало свой долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Twitter Inc. на уровне "B-" из-за отсутствия достаточной информации для поддержания рейтинга", — говорится в сообщении агентства.
На момент отзыва рейтинг находился в списке на пересмотр с прогнозом "развивающийся" (CreditWatch Developing), куда он был помещен в начале ноября в связи со значительным увеличением долга после приобретения Илоном Маском.
Компания Twitter должна была опубликовать финансовый отчет за третий квартал в конце октября.
В октябре Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://1prime.ru/itb/20221205/839049558.html
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