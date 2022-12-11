ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск. Названа дата запуска продажи подписок Twitter Blue

Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям.

"Да", — ответил Маск на сообщение пользователя, который спросил, собирается ли Twitter увеличить количество символов до четырех тысяч.

Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.