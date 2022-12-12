МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Новым директором Российской ассоциации электронных коммуникации (РАЭК) стал Сергей Гребенников, занимавший до этого пост замглавы ассоциации, говорится в сообщении пресс-службы РАЭК. Датская Maersk назначила нового генерального директора

В конце сентября прежний глава РАЭК Сергей Плуготаренко, занимавший этот пост с 2010 года, был назначен генеральным директором АНО "Цифровая экономика".

"12 декабря 2022 года состоялось ежегодное общее собрание членов РАЭК. По результатам голосования представителей компаний-членов ассоциации пост директора занял Сергей Гребенников, занимавший пост заместителя директора РАЭК", — говорится в сообщении.

"Уверен, впереди РАЭК ждет множество крупных проектов и отраслевых мероприятий, мы продолжим развивать аналитическое направление, планируем усилить взаимодействие с членами ассоциации. В приоритетных планах РАЭК также находится поддержка представителей среднего и малого IT-бизнеса. Наша главная задача сегодня – это комфортное существование всех участников деятельности ассоциации", — сказал Гребенников, слова которого приводятся в сообщении.

Исполнительным директором ассоциации назначена Екатерина Демкина, ранее занимавшая пост руководителя пресс-службы с 2011 года. Она займется развитием новых направлений работы организации, "РАЭК-Клубом" и кластерным направлением.

РАЭК была создана в 2006 году, на сегодняшний день в нее входят более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В ее задачи входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, а также формирование отраслевых позиций.