МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Принадлежащие холдингу VK поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru начали работать с поисковой строкой "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. Новую стратегию развития VK подготовят до конца года

"После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов VK, таких как "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся".