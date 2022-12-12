VK начал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru
VK начал использовать поисковую строку "Яндекса" на страницах go.mail.ru и mail.ru
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Принадлежащие холдингу VK поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru начали работать с поисковой строкой "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов", — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов VK, таких как "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся".
https://1prime.ru/itb/20221212/839140112.html
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