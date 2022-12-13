МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" в ближайшее время представит собственный электросамокат, стоимость разработки оценивается в 10-15 миллионов долларов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "Яндекс Погода" будет показывать прогноз осадков на сутки вперед

"Яндекс" в ближайшее время представит собственный электросамокат, рассказал "Ведомостям" источник в компании и подтвердил представитель "Яндекса"… О разработке и тестировании собственного самоката "Яндекса" в Израиле знает собеседник, близкий к одному из российских сервисов кикшеринга. Стоимость этой разработки он оценивает в $10-15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов", — пишет газета.

По информации источников издания, презентация устройства состоится на конференции "Яндекса" Yet another Conference 15 декабря.

По данным газеты, новое устройство разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого "Яндекс" сообщал осенью 2021 года. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.

Отмечается, что новый электросамокат отличается от других рядом опций безопасности и более высокой приспособленностью к городским условиям в России. Так, модель "Яндекса" тяжелее, чем электросамокаты других производителей. Кроме того, во время движения водитель нового самоката находится выше от земли, что снижает его устойчивость при маневрировании. Также электросамокат разгоняется быстрее альтернативных моделей, имеет дополнительную амортизацию заднего колеса. Площадка для водителя загнута вверх, что помешает пользователям вставать на самокат вдвоем, добавляет издание.

"Яндекс" рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 тысяч единиц до 70 тысяч. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов компании. Кроме того, "Яндекс" рассчитывает выйти на новый рынок в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов, пишет издание.