МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, признал незаконным отказ американской стриминговой платформы Twitch Interactive Inc. от договора на открытие аккаунта истца и обязал Twitch и ее владельца Amazon.com Inc. восстановить функционал аккаунта в то состояние, которое существовало до неправомерного отказа от договора. Суд признал требования Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву обоснованными

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, суд первой инстанции удовлетворил и остальные требования истца. В частности, суд признал недействительным односторонний отказ Twitch от партнерского соглашения к аккаунту Малофеева-младшего и обязал Twitch и Amazon восстановить функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте.

Кроме того, суд взыскал с ответчиков в пользу истца неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с третьего дня вступления решения в законную силу с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения решения суда.

Ранее суд по ходатайству Кирилла Малофеева арестовал денежные средства и другие активы Twitch и Amazon на 3 миллиарда рублей в качестве обеспечительных мер. В заявлении о принятии обеспечительных мер Малофеев указал, что ответчики не имеют филиалов в России и у него не будет возможности понудить их ни к исполнению обязательств на территории РФ, ни к исполнению решения суда на территории США. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Вымпелкома" к "Связному"

Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Первые санкции против бизнесмена были введены еще в 2014 году. Под новые санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.

СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, из-за санкций попал под блокировку на неопределенный срок.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.