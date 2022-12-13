МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Роскомнадзор не поступал запрос от депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева, при этом снований для разблокировки Twitter нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Twitter вернула подписку на Twitter Blue

"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Ранее во вторник депутат ГД от "Новых людей" Ткачев направил запрос главе РКН с просьбой провести проверку Twitter по вопросу снятия блокировки. В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.