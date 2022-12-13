Роскомнадзор заявил, что оснований для разблокировки Twitter нет
Роскомнадзор: оснований для разблокировки Twitter нет
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Роскомнадзор не поступал запрос от депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева, при этом снований для разблокировки Twitter нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", — сказано в сообщении Роскомнадзора.
Ранее во вторник депутат ГД от "Новых людей" Ткачев направил запрос главе РКН с просьбой провести проверку Twitter по вопросу снятия блокировки. В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/itb/20221213/839156709.html
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