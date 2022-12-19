МОСКВА, 19 декабря — ПРАЙМ. Intel Corp отложила строительство полупроводниковой фабрики в Магдебурге на востоке Германии, которое было намечено на первую половину 2023 года, сообщила региональная газета Volksstimme. По данным издания, полупроводниковый гигант хочет получить дополнительные государственные субсидии. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Intel

По данным издания, компания была вынуждена скорректировать свои первоначальные расчеты вследствие резкого роста цен на электроэнергию и сырьевые материалы. Если изначально Intel планировала потратить около 17 млрд евро, то теперь эта цифра ближе к 20 млрд евро, указывает газета.

"Геополитические риски выросли, в то время как спрос на полупроводники снизился, — заявил изданию представитель Intel Бенджамин Бартедер. — Это означает, что мы пока не можем назвать окончательную дату начала строительства".

Компания добавила, что обсуждает с правительством возможные способы закрыть "разрыв" в финансировании.

"Этот разрыв возник в текущей ситуации. Мы работаем с партнерами и правительством, чтобы продолжить реализацию этого проекта", — заявили газете в Intel.