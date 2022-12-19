МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает дать якорным заказчикам право покупать доработанный под их требования отечественный софт без торгов, чтобы упростить доступ на рынок разработчиков, готовых инвестировать в доработку своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев. Путин продлил антисанкционное регулирование в некоторых сферах

Правительственная комиссия по цифровому развитию на прошлой неделе утвердила дорожные карты, отражающие потребность российских отраслей экономики в программном обеспечении. Отмечается, что большая часть проектов, на общую сумму более 200 миллиардов рублей, будет реализована за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством об условиях для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитов (около 20 миллиардов рублей) и грантов (более 23 миллиардов).

"Мы считаем, что если компания берет на себя обязательства инвестировать в доработку своей платформы, продукта под требования якорных заказчиков, то у заказчиков должно возникать право покупать доработанный продукт без торгов… Мы предлагаем такую схему взаимодействия в рамках этих дорожных карт", — ответил Шадаев на вопрос, как будет проходить взаимодействие якорных заказчиков в рамках новых утвержденных дорожных карт.

"Но это не обязательство, это право. То есть таким образом мы упрощаем доступ на рынок для тех компаний, которые инвестируют средства в свои продукты", — добавил глава Минцифры.

По словам Шадаева, Минцифры надеется, что правительство утвердит предложенный механизм в первом квартале следующего года.

В России уже созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.