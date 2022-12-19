МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" интегрирует сервис электронных и аудиокниг "Букмейт" в "Яндекс Плюс", приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщила компания. "Яндекс" разработал собственный самокат

"Яндекс запустил сервис "Букмейт" для пользователей "Яндекс Плюса"… В опцию входит доступ к сервису "Букмейт", расширенная в разы библиотека аудиокниг на "Яндекс Музыке" и возможность их прослушивания на устройствах с Алисой", — говорится в сообщении. Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.

В конце октября Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов компанию — владельца Bookmate, ее гендиректора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева.

В конце ноября "Яндекс" приобрел права на использование технологической платформы сервиса для чтения и прослушивания книг по подписке Bookmate на территории СНГ.

В конце сентября МТС также запустила сервис электронных книг "Строки", инвестиции в проект не раскрывались.