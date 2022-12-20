МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Порядка 200 IT-специалистов, работавших в якутских компаниях, покинули Россию на фоне санкционного давления, сообщил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Глава Якутии назвал объем добытого в регионе золота

"У нас две крупные компании передислоцировались за рубеж. Одна связана с компьютерными играми, другая – агрегатор такси. В общей сложности, по нашим оценкам, уехали порядка 200 специалистов. Но, учитывая то, что у нас в IT-отрасли работают порядка четырех тысяч человек, это не критичные потери", — рассказал Николаев.

Вместе с тем, глава Якутии отметил механизмы поддержки IT-индустрии, которые действуют в республике и благодаря которым уже удалось сохранить порядка 180 рабочих мест.

"Безусловно, IT-индустрия – это одна из тех отраслей в экономике страны, которая пострадала от западных санкций, это и нас не обошло стороной. Вместе с тем, мы видим, что уже появляется достаточно много интересных стартапов, которые, на наш взгляд, имеют очень хороший потенциал для выхода на широкий рынок", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.