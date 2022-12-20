МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, но 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Глава Якутии рассказал о покинувших регион IT-специалистах

"Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах", — сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.