Глава Минцифры назвал долю работающих на Россию уехавших IT-специалистов
Глава Минцифры Шадаев: 80 процентов уехавших IT-специалистов работают на Россию
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, но 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах", — сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
https://1prime.ru/itb/20221220/839238988.html
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