МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции (СВО), составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа. Глава Минцифры назвал долю работающих на Россию уехавших IT-специалистов

"Зарубежные компании ушли самостоятельно, при этом потеряв значимую часть выручки. По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650- 700 миллиардов рублей", — сообщил министр.

"Значит, будем конкурировать с теми странами, которые с нами готовы и кооперировать, и делать совместные проекты. Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии — на российские технологии, на совместные проекты", — добавил Шадаев.